Forening

Fredericias dameroklub hejste standeren lørdag eftermiddag og skød dermed gang i et forår og en sæson, er kan ende med at byde på flere udfordringer. Og en rund fødselsdag.

Fredericia: Det er sædvanligvis en stensikker forårsbebuder, når Fredericia Dameroklub holder standerhejsning, som det skete lørdag eftermiddag. Men i år er der ingen garanti for, at foråret kommer som bebudet - tværtimod har meteorologerne lovet frost senere på ugen.

Standerhejsningen var som sædvanlig festlig og bød efterfølgende på et overdådigt kaffebord indenfor i klubbens gamle klubhus, hvor kvinder og mænd - i sagens natur flest kvinder - fik sig en god snak om den kommende sæson. Og der bliver helt sikkert noget at snakke om, fortæller formand Helle Jensen og næstformand Mie Riis Christensen.

“ Vi håber ikke, at endnu en sæson sander til. Mie Riis Christensen, næstformand

- Klubben fylder 90 i år 23. maj. Den dag er det 90 år siden, at syv unge kvinder etablerede den første dameroklub i Fredericia. De insisterede på at ville ro, selvom mændene ikke ville have dem med i deres klub, siger Helle Jensen.

I dag er den oprindelige roklub "tve-kønnet", hvorimod Dameroklubben holder fast i, at der er noget særligt ved samvær kvinde og kvinde imellem. Dog har de 56 medlemmers ægtefæller lov at være med i underafdelingen for roere over 60 år.

90 års fødselsdagen fejres blandt andet med en ny båd.