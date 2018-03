En lyskegle oplyser højre del af scenen i Borgerhuset i Søndersø, hvor tre ældre personer drikker kaffe. En af dem fortæller, om en ungdom fyldt med jobproblemer:

- Ja, så blev jeg læge. Det gik heller ikke så godt. Der opererede jeg blindtarmsbetændelse på hos en med brækket ben.

En varm latter breder sig i den stuvende fyldte sal, mens teaterstykket fortsætter med, at hovedpersonen finder sit talent inden for politifaget - og så går jagten ellers over stok og sti efter hemmelige agenter og onde videnskabsmænd.

“ Vi har meget konkurrence fra gymnastik. Mange børn i Søndersø er jo sportsbørn. Men det er også derfor, at det er vigtigt med teaterbørnene, så der er noget for alle. Elsebeth Alsgaard Bahr, formand for teaterbørnene i Søndersø

Forestillingen "Karlas Karriere" er teaterbørnene i Søndersøs eget. Det er nemlig udviklet ud fra deres arbejde med improvisation og karakterer i denne sæson, som den nye instruktør Palle Dahl Birch fra Odense har sat sammen til sidst.

- Det udvikler børnenes kreative evner. Og så hjælper det dem i den lange bane, at de igennem improvisationen lærer at acceptere, at det er okay at fejle, siger han.

Derfor sluttede aftenen naturligvis af med, at teaterbørnene spillede nogle impro-lege for publikum.