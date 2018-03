DR

Licensen er fortid som finansiering af DR. Fremover sker det over skatteindbetalingen. Det modtages med forståelse, men også et stort forbehold hos DR's genraldirektør, Maria Rørbye Rønn.

- Jeg kan faktisk godt forstå det politiske ønske om at afskaffe licensen og klare det via skatten. Det står klart for mig, at med de ændrede medievaner, der er kommet gennem de senere år, har licensen været i torn i øjet på især de yngre generationer. De opfatter licensen som noget gammeldags fra en svunden tid. Og jeg kan godt forstå, at de unge finder det urimelige at skulle betale det samme som du og jeg. Licensen har på den måde udviklet sig til en barriere mellem de unge og DR og skabt en modvilje mod DR, siger Marie Rørbye Rønn.

På den anden side er det altafgørende, at skattefinaniseringen af DR sker over en flerårig periode, mener hun.

- Den skal ikke fastlægges en gang om året i forbindelse med finansloven. For det er vigtigt, at DR bevarer sin uafhængighed, og at politikerne beholder armslængdeprincippet. DR skal til hver en tid kunne lave f. eks. en lang og omkostningskrævende kritisk dokumentar om en siddende regeringen, uden at det skal få økonomiske konsekvenser ved næste DR, og uden, at det får DR bliver håndsky af frygt for mulige konsekvenserne ved næste finanslov, siger Marie Rørbye Rønn.