- Men lige nu befinder I jer i en nutid, der rammer jer hårdt, fordi historisk velkendt kritik af DR nu er suppleret med en konkret nedskæring. Har I sovet for længe i paradiset, mistet sulten og måske fået en selvforståelse som usårlige og helt har ignoreret, eller slet ikke set, faresignaler som udbredt vrede over et kæmpe ledelseslag, store cheflønninger, kæmpe aftrædelsesordninger, hestetransporter til korrespondentkoner m.v.?

- Jeg er ærgerlig over de besparelser, der rammer os nu. Men det er udtryk for politik. Et politisk flertal vil have et DR, og det er en helt legitim politisk holdning, og nu er det blevet en realitet. I det politiske system hører jeg ikke nogen kritik af den måde, vi har løst den opgave, vores ejere, altså politikerne, har sat os til. De ønsker bare et andet DR på et andet økonomisk niveau.

- Vurderet på stemmen fra folkehavets dyb, så har disse sager også sat sig ude hos jeres kunder, danskerne, og har måske ikke ligefrem fremmet jeres image. Afviser du, politikerne har lagt sig i den slipstrøm?

- Jeg synes, det er helt i orden, at der rettes kritisk søgelys på os i forskellige sammenhænge, hestetransporten for eksempel. Men jeg tror ikke, det er derfor, der sker det, der sker nu. Det er en politisk prioritering, som jeg ser det i hvert fald. Jeg er ret sikker på, at politikerne kan skille myter og virkelighed. En af myterne handler om de utroligt mange chefer og ledere i DR. Sandheden er, at vi har cirka en chef pr. 20 medarbejdere. Det er et rimeligt niveau og endda under, hvad man ser mange andre steder.