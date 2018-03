Det udsatte opgør fra efteråret endte med en klar sejr til udeholdet, der fra start lagde pres på Tårup, som slås med en karantæne og en mindre skades liste. En af hjemmeholdets få opmuntringer stod Emil Damgaard for, da han et kvarter før tid erobrede bolden, så at Svendborgs målmand stod langt fremme og fra midtercirklen scorede med et behersket spark hen over den sagesløse keeper. Med tre mål i de sidste ti minutter satte udeholdet dog en tyk streg under, at man forsat er rækkens tophold. (JOSC)