- At så mange kommer til Svendborg, hver gang vi kalder, vidner om, at turneringen er velplaceret her. Jeg tror, der er "lidt Svendborg" i os alle sammen, og så er det rart, at DM nu er hjemme i Svendborg igen.

Også formand for Dansk Skak Union, Poul Jacobsen, sagde et par ord, og begge takkede de Hotel Svendborg for værtsskabet.

Jens Erik Pedersen, Skakklubben Tårnet, der sammen med Skakklubben Sydøstfyn har stået for arrangementet, bød velkommen. Han kunne blandt andet fortælle, at der var 260 tilmeldte spillere, og at flere vil komme til i løbet af påsken.

Svendborg: Hotel Svendborg er for tredje gang vært for DM i skak i denne påske, og en stor del af hotellet er dermed belagt.

Det var dog byens borgmester Bo Hansen (S), der stod skrevet for den egentlige åbningstale, og han glædede sig især over at se ungdommen repræsenteret blandt deltgerne.

- Dejligt at se mange fra den yngre generation. Godt at klubberne gør et arbejde for at få de unge mennesker interesseret i skakspillet, sagde han.

- Skak styrker koncentrationsevnen og evnen til at tænke strategisk. Og ikke mindst i disse tider, hvor der altid er støj, og hvor man hele tiden går rundt med musik i ørerne. Jeg tænker, at det for mange unge kan være ganske skræmmende at sidde musestille, men også ganske givende, lød det fra borgmesteren, der i øvrigt ikke selv er skakspiller.

Turneringen varer til og med anden påskedag.