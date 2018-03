Herrested: Et hus på Kragelundvej uden for Herrested var torsdag mål for en indbrudstyvs lyssky gerninger, som dog fandt sted ved højlys dag.

Gerningsmanden brød et et vindue i husets bryggers op og kom ad den vej ind i huset, hvor vedkommende fandt nogle kontanter at stjæle. Fyns Politi har ikke kunnet oplyse, hvor mange penge der var tale om.

Indbruddet fandt sted mellem klokken 7.30 og 17, hvor husets beboere ikke var hjemme.