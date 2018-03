På et mål efter 35 minutters spil af Philip Herslov var kapløbet mellem Oure og Tarup/Paarup om en topplacering indledt med sejr. -At sejre var vigtigt for os, fordi der er langt mellem det at spille pænt rundt med bolden og præstere i direkte kamp om point, sagde træner Bjørn Holm, der ikke har været helt tilfreds med holdets træningsopstart.

1-0 lyder ikke af ret meget, men et defensivt indstillet Esbjerghold kom aldrig til større chancer, fotsatte træner Holm. Oures spil fungerede fint, og hjemmeholdet kom også til blandt andet to store chancer med redninger på målstregen. (KAI)