Ladby: Historien om Ladbytapetet er historien om 16 engagerede brodøser, en plantefarver og en kunster, der gennem seks år har tryllebundet museets mange gæster med deres engagement og viden om den gamle kunst at brodere. Det blev til seks års arbejde fra 2011-17. Godt 5000 broderitimer senere blev billedfortællingen om Ladbyskibet færdig i sommeren 2017, og nu er Vikingemuseet Ladby klar til at udstille det færdige Ladbytapet til glæde for gæster fra nær og fjern.

- Når man træder ind i udstillingsrummet bliver man ramt af en ganske særlig stemning, og man fornemmer straks, at man her har med et ganske særligt stykke kunsthåndværk at gøre - seks års arbejde, en enorm detaljerigdom og fantastiske farver. Tapetet skal nu - på en ny, nærværende og spændende måde - fortælle om Ladbykongens liv, død og rejse. Det er noget vi virkelig har glædet os til at kunne dele med vores besøgende gæster, siger afdelingsleder på Vikingemuseet Claus Frederik Sørensen.

Udstillingen åbner lørdag 24. marts. /EXP