Og jagthunde kommer i mange former, farver og med vidt forskellige evner. Avisen mødte fire hundeejere, der alle var mødt op for at vise netop deres jagthund frem for de mange besøgende:

Odense Congress Center danner i weekenden ramme om Jagt & Outdoor-messen. Og i år har jagthundene fået ekstra meget plads. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Race: Hollandsk drentse patrijshond. Navn: Isak. Alder: Fylder snart to år. Type: Stående hønsehund. Pris: 9.000 kroner. Ejer: Charlotte Paulmann, Paarup i Midtjylland. Isak fylder snart 2 år og er en drentse partijshond. Det er en hollandsk race, der hører under kategorien stående jagthund. En stående jagthund har den evne, at den tager stand, når den får færden af vildt, så vildtet fryser. Ved god træning lærer hunden at blive stående, indtil jægeren når frem til byttet. På ordre kan hunden derefter få fuglen til at rejse sig, så jægeren kan skyde. Er det en født dræber, du står med her, Charlotte? - Nej. Klø ham på ryggen, og så er han glad. Han har et helt fantastisk sind og er en god familiehund. Han kan allerede flytte en solsort fra den ene ende af haven til den anden. Men det kræver god træning at få ham til at blive en rigtig god jagthund. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Race: Engelsk springer spaniel. Navn: Kali. Alder: Fire år. Type: Stødende jagthund. Pris: Mellem 8.000 og 10.000 kroner. Ejer: Niels Bloch Larsen, Odense. Kali er fire år gammel og er en engelsk springer spaniel, som hører under kategorien stødende jagthund. Det betyder, at Kali finder vildtet under jagt, og får det til at rejse sig, så Niels Bloch Larsen kan skyde det. - Jeg følger med min hund, som krydser siksak over marken. Når byttet letter, kan jeg skyde. Det drejer sig særligt om fasaner. Derudover er det en fantastisk familiehund. Den er helt rolig, når den er hjemme, siger Niels Bloch Larsen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Race: Flat-coated retriever. Navn: Ramos. Alder: 15 måneder. Type: Apporterende jagthund. Pris: mellem 9.000 og 10.000. Ejer: Annette Jakobsen, Ferritslev. Ramos er 15 måneder gammel og af racen flat-coated retiever. Det er en apporterende jagthund, hvilket betyder, at den går ved siden af sin ejer, til skuddet er lydt. Derefter henter den det nedlagte bytte til jægeren. Trods Ramos' unge alder er ejeren Annette Jakobsen sikker på, at intet slipper forbi den glatpelsede retriever: - Han er opkaldt efter fodboldspiller Sergio Ramos, for hvis man følger lidt med i fodbold, så ved man, at der heller ikke er nogen, der slipper for Sergio Ramos. Men det er en venlig og godsindet hund, der har en fantastisk næse og er en god svømmer, siger hun. Foto: Birgitte Carol Heiberg