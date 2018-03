Det kom som et chok for FC Københavns Peter Ankersen, at han ikke var blandt de 24 spillere, som landstræner Åge Hareide 13. marts udtog til den aktuelle landsholdssamling.

Ankersen spillede fem ud af ti gruppekampe i VM-kvalifikationen og var med i begge playoffopgør mod Irland.

Fredag mødte han så alligevel ind i landsholdets lejr i København, efter at Henrik Dalsgaard blev sendt hjem for at være sammen med sit nyfødte barn.

- Det kom som et chok for mig, at jeg ikke var udtaget. Jeg troede, at jeg ville være udtaget fra starten, siger Peter Ankersen lørdag formiddag.

- Jeg stiler altid efter at være med på landsholdet, og det er selvfølgelig dejligt at blive udtaget her undervejs, selv om det er på en lidt anden baggrund, end jeg har været vant til, siger han.

Siden Åge Hareide tiltrådte som landstræner i foråret 2016, har Ankersen været en fast del af truppen, hvis man ser bort fra den periode på fire måneder i 2017, hvor han genoptrænede efter et ankelbrud.

Derfor er vestjyden da heller ikke i tvivl om, at han på trods af en aktuel reservestatus er i spil til VM.

- Åge havde valgt at tage en masse venstre backs med den her gang, og det kan indikere, at han har haft mere brug for at se dem an end mig. Men jeg ved ikke, om det hænger sådan sammen.

- Jeg synes, at jeg har bevist, at jeg er god nok til at være her. I mine tidligere landskampe har jeg bevist, at jeg er til at stole på. Åge ved, hvad han får med mig.

- Jeg var fast mand under ham, indtil jeg blev skadet. Skaden kom ubelejligt, men nu er jeg tilbage på det niveau, som jeg skal være, og jeg banker alvorligt på til en af VM-pladserne, siger Ankersen.

Åge Hareide har udtalt, at Henrik Dalsgaard er så godt som sikker på en plads i VM-truppen.

Dermed er Peter Ankersen i skarp konkurrence med Jens Stryger Larsen og Andreas Christensen om at være et alternativ på højre back, selv om Ankersens to konkurrenter primært har optrådt på andre positioner på landsholdet.

- Hvis Dalsgaard er sikker på at komme i VM-truppen, jamen så er der nok kun en plads at spille om som højre back, og den kommer jeg til at gå benhårdt efter de næste par måneder

- Mit helt store mål for resten af sæsonen er at komme i VM-truppen, siger Peter Ankersen.