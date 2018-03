Skjern Håndbold løber søndag ind til en håndboldkamp ud over det sædvanlige, når det ungarske mesterhold, Veszprem, kommer på besøg.

På forhånd er Skjern ikke levnet mange muligheder for samlet sejr i to Champions League-opgør mod et af Europas bedste håndboldhold, og rutinerede Kasper Søndergaard er godt klar over, at modstanden bliver hård.

- Vi skal toppræstere i morgen, så vi har noget at spille for i returopgøret. Mit drømmescenarie er en sejr på fire eller fem mål.

- Vi har ramt det niveau tidligere i Champions League, som skal til for at slå Veszprem. Det gjorde vi blandt andet i udekampen mod Ademar Leon, men vi er godt klar over, at vi skal spille godt, hvis vi skal have en chance.

- Sådan virkelig, virkelig godt, siger Kasper Søndergaard i en pressemeddelelse.

Han har mødt Veszprem tre gange tidligere i Champions League. Det er sket to gange med KIK Kolding København og en enkelt gang med Århus Håndbold.

Hver gang er Kasper Søndergaard og co. blevet sendt ud af turneringen, men optimismen i Champions League fik et løft i Skjern, da klubben spillede sig i ottendedelsfinalen.

Det skete med en samlet sejr over ukrainske Motor Zaporozhye, der hjemme i Skjern blev slået 33-26, og dermed blev Skjern klar til de to storkampe mod Veszprem.

- Det var det, som vi håbede og drømte om, inden Champions League gik i gang. Veszprem er et af verdens bedste mandskaber, så kampen rangerer meget højt for mig personligt, siger Kasper Søndergaard.