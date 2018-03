- Jeg tror faktisk ikke, at man skal sige på trods af, men i stedet på grund af vejret. Havde der nu været fuld sol, var folk måske taget på planteskolerne eller var blevet hjemme i haven. Vi har oplevet en kæmpe stor interesse her til formiddag, fortalte Kristian Andersen.

Og på trods af at vejret var gråt og regnfuldt, oplevede Kristian Andersen stor interesse for udstillingen.

- Det her arrangement er med til at skabe interesse for vores produkt, og så giver det vores potentielle kunder i Jylland og Fyn en mulighed for at se vores produkter uden at skulle køre til Greve, hvor vores showroom er. Så forårsmessen er en fantastisk ide og en måde at nå flere kunder, sagde Kristian Andersen, der er sælger i Willab Garden.

Middelfart: Forårsmesse. Det passer til sæsonen, men knap så meget til vejret. Alligevel havde en stor gruppe mennesker lørdag formiddag fundet vej til messen "forår i Huset" hos Huset i Middelfart. Over 100 fagfolk og sælgere stod her klar til at guide de besøgende med alt fra nyt badeværelse til fritidshuse.

En af gæsterne til forårsmessen var René Lunau, som for nylig har bestilt et drivhus. Han havde trodset vejret og var taget ud for at tage mål på den drivhusmodel, han venter på at få leveret.

- Det er rigtig godt, at tingene er samlet her, og man kan komme ud og se det i virkeligheden. Når man er fra området, er det lettere at komme hertil end at skulle køre til Sjælland, hvor firmaet ligger.

- Jeg tror da, vejret har en betydning for sådan et arrangement, som det her, men for 14 dage siden var der jo stiv kuling og frostvejr, så der var det jo slet ikke indbydende, sagde René Lunau.

Efter - eller før - en tur på de udendørs udstillingsstande kunne de besøgende dog holde varmen ved de mange udstillinger indendørs og få sig et stykke smørrebrød.

Arrangementet fandt ikke kun sted lørdag, men også søndag den 25. marts fra 10 - 17.