Bogense: Dagens sidste solstråler trænger lige netop gennem Fredsskovens loft af nøgne vintergrene og henlægger skoven i en tyst skumringsstemning. Hvis man kigger godt efter, kan man se, at flere kappeklædte væsener tumler rundt mellem træerne.

- Prøv lige at se den her stok! Nej, vent. Den sidder fast. Det er et tre, siger den ene skabning, hvortil en anden mystisk skikkelse begejstret hviner:

- Min er ret sjov, se den krummer helt.

Hvad er RamaZang? RamaZang er en teaterforening for børn og unge.Målet er med teaterforeningen er skabe et teaterstykke, men processen dertil er det primære fokus. Der skal ikke komme et teaterstykke ud af Magician - Den Magiske Skole.



Teaterforeningen har tidligere holdt til i Bogense, men er nu rykket ud i Fredsskoven ved Bogense.



Huset bliver også brugt og udlejet til andre formål - for eksempel er der koncert kommer Marie Frank den 14. april.

Til daglig er de helt normale børn, men når de går i Magician - Den Magiske Skole, forvandles de til troldmænd, hekse, orker og feer. Skolen havde opstart torsdag den 22. marts, hvor børnenes første opgave er at finde en stok i skoven, som bliver deres helt egen de resterende 10 uger. Idéen er, at de skal finde deres egen rolle gennem leg og opgaver som for eksempel ved at lave lykkeamuletter, heksemost eller tryllestave.

- Det er en form for rollespil, hvor man kan kravle helt ind i sig selv, hvor børnene danner deres egen figur og finder deres egen magi. Deres egen styrke, forklarer inspektør Pliniussen - bedre kendt som Birgitte Pliniussen, instruktør i teaterforeningen RamaZang.