Over 200 mennesker mødte lørdag op foran den amerikanske ambassade for at vise deres utilfredshed med våbenloven i USA.

Demonstrationen sker i solidaritet med den amerikanske "March For Our Lives"-demonstration, som blandt andet finder sted i USA's hovedstad, Washington D.C.

Amerikanske Rachel Klausen er en af medarrangørerne af demonstrationen i København. Hun ønsker at vise sin støtte til eleverne fra Parkland High School, der har arrangeret "March For Our Lives" som følge af et dræbende skyderi på deres skole.

- Jeg håber virkelig, at det her er det store skridt, der er behov for. Parkland-eleverne har været de største fortalere for en strammere våbenlov, som vi har haft i mange år. Jeg håber, at vi kan bære deres budskab videre og lade vores stemmer blive hørt, siger Rachel Klausen.

Rachel Klausen er bosat i København med sin danske mand og deres børn. Hun har selv været skolelærer i USA og føler derfor et ansvar for at råbe op om problemerne med USA's våbenlov.

- Hver gang noget som dette sker, så tænker jeg på, at det kunne være mine elever, min skole eller mine børn, siger hun og fortsætter:

- Hvis vi flytter tilbage til USA, så kan jeg sende mine børn i skole uden at de skal være bange for at blive skudt i deres klasseværelse.

En række danske gymnasieelever var også mødt op foran ambassaden for at vise deres støtte til de amerikanske skolelever. Her lagde 17 elever sig på jorden med skilte, hvor der stod navnene på de 17 dræbte mennesker ved Parkland-skyderiet.

- De danske gymnasieelever vil vise, at elever skal have muligheden for at gå i skole uden frygt for deres liv, ligegyldigt hvilket land man bor i, lyder det fra Rachel Klausen.

Ved demonstrationen i Washington D.C. forventer arrangørerne ifølge nyhedsbureauet Reuters, at op mod 500.000 mennesker vil møde op.