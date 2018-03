Motion

Lokale, engagerede og frivillige kræfter står bag, at Taulov Motion lørdag formiddag kunne indvie Outdoor Skærbæk.

Skærbæk: - Her kan du træne bingo-vingerne, eller mormor-armene. Sådan her, siger Britta Eilsersen og demonstrerer, at balancebomme kan bruges til andet end at balancere på. Britta Eilersen er træner i Outdoor Skærbæk, som lørdag formiddag kunne indvie sit helt nye træningsanlæg/legeplads ved vandkanten nedenfor Restaurant Strandparken. 50-60 mennesker var mødt op i dagens anledning, hvor der blev holdt taler og klippet røde bånd. Og de fik også en lille demonstration af hvert redskab i det nye anlæg. “ Jeres frivillighed og lokale opbakning er imponerende. Vi vil gerne bruge den som skoleeksempel fremover. Dan Skjerning, formand DGI Sydøstjylland

Glad formand

Formand for Taulov Motion, Klaus Hougaard, glæder sig over det nye anlæg, som han næsten ikke kan vente med at tage i brug. - Som løber har jeg ikke været god nok til at få styrketrænet. Det burde vi gøre noget mere. Og det er jo frygteligt at være i et fitnesscenter- frygteligt kedeligt. Så er dét her altså meget bedre, siger han. Outdoor Skærbæk er finansieret med 50.000 kroner fra Trefors Værdipulje og 30.000 kroner fra Samvirkende Idrætsforeninger samt en udstrakt samarbejdsvilje fra leverandøren. Alle kan bruge anlægget, og Taulov Motion vil fra mandag henlægge sin udendørs træning hertil. - Vi er jo vejrbestandige i den forstand, at vi træner udendørs uanset vejret, siger Klaus Hougaard. Anlægget er endnu ikke helt færdigt: Kommunen er på vej med flis og fliser til faldunderlag.

