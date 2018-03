For hvor mange af kunstnerne og kunsthåndværkerne er det muligt at identificere blot på malestilen, teknikken, motivvalget? Og hvem er de nye blandt udstillerne?

Det nye møde med kunstnere er også en væsentlig grund til at besøge udstillingen i Tullebølle, inden man begiver sig ud på landevejen... for oftest er det ellers de gamle kendinge, man fristes til at opsøge.

Men et navn som Freja Alice Mie Skov (Fodslette) kan være værd at bemærke. Hun har en fantasifuld tilgang til et eventyrligt landskab. Prinsessen er på rejse og påfuglen har sat sig ved siden af hende i et Kathrine Ærtebjergs univers.

Og måske er det Dalis ure, der hænger fra træet i ønsket om mere tid - ligesom Sabine Majus (Herslev) og hendes praktikant, italienske Chiara Mancinis indsamlede ønsker printet på emaljeret kobber og ophængt på en gren.

Udstillingen i Nowhuset er åben til og med 1. april, kl. 10-17. Kunstnernes Åbne Døre foregår i næste weekend lørdag og søndag, 21. marts og 1. april, begge dage 10-16.