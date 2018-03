Navneskift

Taulov: I knap fire år har man kunne besøge vinhandleren på Tingvejen i Taulov, hvis man var på jagt efter italiensk vin - nemlig hos ItaloWinesOnly. Indtil 1. marts var sortimentet begrænset til druedråber fra Italien. Nu hedder butikken Vin & Vin, og det betyder, at vin-udvalget er blevet markant bredere, og så er der blevet plads og tid til flere vinsmagninger - nu med Torben Alenbæk, indehaver - som vært og ikke arrangør.

- Det har lettet meget at gå ind i et kæde-samarbejde. Nu kommer der også flere vinsmagninger, fordi jeg får winemakers (fra kæden, Vin & Vin red.) til at arrangere vinsmagningerne. Så kan jeg være vært i stedet for at skulle opfinde den dybe tallerken hver gang, siger Torben Alenbæk.

Vinhandleren har en tilstødende café, der her i marts kunne fejre et års fødselsdag, og der har man hidtil udnyttet lokalerne til vinsmagningerne.

- Vi er nu 11 butikker af Vin & Vin, og det betyder, at jeg nu har andre at sparre med. Jeg kommer til at bruge de andre rigtig meget, slår han fast.