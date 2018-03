Efter et år uden for skønhedskonkurrencernes verden vender Helene Skovsgaard Hansen fra Bogense nu stærk tilbage som vinder af Miss Queen of Scandinavia DK og med en kåring til Miss Tourism Queen International i Thailand.

Bogense: Det er aldrig sjovt, når ens passion bliver taget fra en. Men det er netop, hvad der skete for Helene Skovsgaard Hansen fra Bogense, som tidligere har deltaget i Miss Denmark og en skønhedskonkurrence i Indien. For et år siden kom hun nemlig i uoverensstemmelser med Miss Denmarks direktør og kunne derfor ikke deltage i skønhedskonkurrencer indtil hendes kontrakt udløb i marts måned 2018. Miss Tourism Queen International Der deltager 70 lande i Miss Tourism Queen International.Skønhedskonkurrencen foregår i Thailand og starter den 10. maj.



Det handler om at have en god udstråling, have viden og en mening om forskellige velgørenhed. Være smuk indvendig og udvendig.



Man bliver også bedømt på et nationalt kostume eller en kjole.



Desuden en catwalk, hvor det er kvindekroppen, øjenkontakt og et flot smil, der virker.



Til sidst bliver man dømt ud fra, hvordan man klarer 'publich speeching', hvor man skal tale om Thailand. - Det var surt. Jeg havde lånt 30.000 kroner i banken til et deltagelsesgebyr og flybilletter til en skønhedskonkurrence. Så der skulle både en del til at få selvtilliden og økonomien til at køre igen. Men tilbage ville hun, for modelbranchen og skønhedskonkurrence er det, Helene Skovsgaard Hansen elsker at lave. - Det er hele mit liv udover min kæreste, min hund og skole. Jeg elsker at stå foran et kamera. På en scene. Bare at blive set. Det er det, jeg er god til. Jeg er ikke god til sport eller mad. Jeg har egentlig ikke noget talent ud over den her skønhedsverden.

Oprejsning fra ny direktør

Helene Skovsgaard Hansen er dog ikke en kvinde, som giver op så let. Derfor kontaktede hun en ny nationaldirektør, Miriam Gardner - og derfra gik det hurtigt. I marts kunne Helene Skovsgaard Hansen glæde sig over en kåring til vinder af Miss Queen of Scandinavia DK. Og for fjorten dage siden bliver hun af samme direktør kåret til at skulle deltage i til Miss Tourism Queen International. Det er en international skønhedskonkurrence i Thailand, der allerede går i gang den 10. maj. - Det bliver svært, fordi mange af pigerne er vokset op med at blive trænet til det her, særligt i asiatiske lande og Sydamerika. Men jeg tror, at jeg har gode chancer med den rigtige træning.

Vil hæve danmarks niveau