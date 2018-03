Med en pligtsejr på 26-18 over bundholdet Gudme holdt Kølstrup/Rynkebys damer fast i deres oprykningschance. Inden sidste runde, som spilles lige efter påske, ligger Kølstrup/Rynkeby side om side med OH 77. Begge hold har 11 point for 7 kampe og de delte point efter 12-12 i deres fælles møde tidligere på sæsonen. Med sejren over Gudme har Kølstrup/Rynkeby et lille plus da deres målscore er 5 mål bedre end OH 77.

I kampen mod Gudme var Pernille Ladegaard en sikker sidste skanse i målet, mens Mette Moerner var den af markspillerne som fik flest plusser for sin indsats af træner Henrik Madsen efter opgøret.

I den spændende sidste runde skal OH 77 møde Vestfyn på udebane, i en kamp hvor Vestfyn i tilfælde af sejr og samtidigt Kølstrup/Rynkeby nederlag til Fjordager kan sikre sig oprykning. OH 77 sikrer sig oprykning hvis de selv får lige så mange point som Kølstrup/Rynkeby og henter mindst fem mål i den samlede målscore. Kølstrup/Rynkeby sikrer sig oprykning hvis de vinder over Fjordager og OH 77 ikke samtidigt vinder med 6 mål mere end Kølstrup/Rynkeby.

Kølstrup/Rynkeby har fået flyttet den sidste kamp til Nymarkshallen, hvor den spilles torsdag den 5. april klokken 19.30. (BEN)