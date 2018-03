Den danske racerkører Kevin Magnussen (Haas) skød lørdag morgen dansk tid sin Formel 1-sæson i gang med et brag.

Magnussen satte således sjettehurtigste tid i lørdagens kvalifikation forud for det australske grandprix. Og på grund af en straf til Daniel Ricciardo (Red Bull) indtager danskeren søndag en startplacering som nummer fem.

Det er den 25-årige danskers bedste startplacering siden 2014, hvor han i Melbourne blev nummer fire i kvalifikationen med McLaren.

Men faktisk mener han, at lørdagens præstation hos det unge Haas-hold er en større bedrift end eksempelvis kvalifikationen for fire år siden.

- Jeg sætter meget mere pris på den her tidtagning, end jeg har gjort på tidligere tidtagninger. Det her er et større resultat, fordi det var med et større team dengang, siger Magnussen og tilføjer:

- Det her er noget ekstraordinært, fordi vi er det mindste team.

Efter et par gode træninger fredag var der store forventninger til Magnussen og Romain Grosjean hos Haas. Og de leverede i den grad med henholdsvis en sjette- og en syvendeplads i kvalifikationen.

- Jeg er rigtig glad for dagen i dag og stolt af holdet. Og imponeret over holdet, lyder det fra Kevin Magnussen.

- Vi har en bil, der er konkurrencedygtig her. Den fjerdebedste bil i feltet. Og nu skal vi have et godt løb i morgen, for det er ikke givet, siger han.

Magnussen havde lidt småproblemer i fredagens træninger, og lørdagens sidste træning blev spoleret af en regnvåd bane.

Men da kvalifikationen gik i gang, havde danskeren allerede i første kvalifikationsrunde (Q1) en god fornemmelse.

- Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle forvente. Men efter Q1 vidste jeg, at vi kunne sigte efter Q3 (tredje og sidste kvalifikationsrunde, red.), siger han.

Grandprixet i Australien går i gang søndag morgen dansk tid klokken 07.10.