Danskerne mener ikke, at et nervegiftsangreb i Storbritannien bør få konsekvenser for fremmødet af danskere i Rusland til sommerens VM-slutrunde i fodbold.

Det viser en repræsentativ undersøgelse, der er lavet af Voxmeter på vegne af Ritzau.

1022 personer er blevet spurgt i Voxmeter-undersøgelsen, hvor næsten halvdelen af danskerne - 47,3 procent - mener, at danske politikere og kongehusets repræsentanter ikke bør blive væk fra VM-slutrunden i Rusland.

28,3 procent mener, at de bør blive væk, mens 24,5 procent svarer "ved ikke".

Personerne, der indgår i undersøgelsen, blev samtidig spurgt, hvorvidt de synes, at Danmarks fodboldlandshold bør undlade at stille op ved VM i Rusland som følge af sagen.

Her er resultatet mere markant, idet to tredjedele svarer nej. Andelen af personer, der svarer "ja" faldt til 17,9 procent. Lidt over 15 procent svarer ved ikke".

4. marts blev den tidligere tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal fundet bevidstløs på en bænk i Salisbury i England sammen med sin lige så bevidstløse 33-årige datter, Julia. Begge er stadig indlagt i kritisk tilstand.

Sagen har fået diplomatiske konsekvenser, efter at Storbritanniens premierminister, Theresa May, anklagede Rusland for at stå bag.

Ifølge Storbritannien blev angrebet udført med nervegiften Novichok, der ifølge Storbritannien er udviklet af Sovjetunionen.

Storbritannien og Rusland har i kølvandet på forgiftningen udvist 23 af hinandens diplomater og indført en række andre sanktioner.

Rusland afviser fuldstændig at have noget med angrebet at gøre.

Hvorvidt sagen får konsekvenser for kongehusets deltagelse, står endnu ikke klart, da der endnu ikke er taget stilling til, om kongehusets repræsentanter skal deltage ved VM.

Ritzau har prøvet at få et interview med kulturminister Mette Bock for at få en kommentar til undersøgelsen og for at høre, om hun har planer om at deltage ved slutrunden.

Hun har takket pænt nej tak til et interview, da hun ikke ønsker at kommentere hverken på undersøgelsen, eller på om hun har planer om at rejse til Rusland i forbindelse med sommerens slutrunde.