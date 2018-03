Nyborg: - Popcorn!

Cirka 10 unge spillere og mindst lige så mange trænere er lørdag morgen samlet til håndboldtræning i Nyborghallerne. Børnene holder fast i en teltdug, mens tre røde bolde danser op og ned.

- Husk, at det handler om at samarbejde, så boldene bliver inde på dugen, forklarer Karina Rohde Bjørch.

Superkidz, som holdet kalder sig, er et forholdsvist nystartet tilbud til handicappede børn og unge fra Østfyn, og initiativet har fået en flyvende start. Denne lørdag er repræsentanter for Spar Nord i Nyborg mødt frem for at overrække en donation på 25.000 kroner, der blandt andet er brugt på den nye teltdug, men også skal gå til andre materialer. I forvejen har man fået sponsoreret bolde og holdtrøjer, men som noget nyt har hver spiller fået sit eget navn på.

Det gælder også otte-årige Per Led Pedersen, der er en af de yngste på holdet. Han har også selv valgt et spillernummer, og det skulle naturligvis være nummer 1.

- Vi er ikke så firkantede, hvad det angår, så selv om Per ikke er målmand, kan han selvfølgelig få lov til at spille med nummer 1 på trøjen. Det handler om at give spillerne en oplevelse, at af de er en del af et hold, ligesom så mange andre på deres alder, forklarer Karina Rohde Bjørch, der til dagens træning fokuserer på forsvaret.

Inden længe skal Superkidz, der er en del af den såkaldte Lykkeliga, nemlig deltage i sit første stævne i Langeskov, hvor der kommer hold fra hele landet.

- Stævne lyder måske så voldsomt. Det handler mest af alt om, at de skal have det sjovt og opleve det fællesskab, der ligger i at tage afsted som et hold, forklarer træneren, mens hver spiller har fået sin egen instruktør, som de skal forsøge at tage bolden fra.

Det helt store mål i år er dog Lykke Cup, der afvikles den 9. juni i Aalborg. Her er man i gang med at skaffe penge, så holdet kan leje en bus og køre frem og tilbage. Sammen.