Et flertal på Christiansborg opfordrer selskabet bag rejsekortet til at afskaffe det gebyr på 50 kroner, der skal betales hver femte år, når kortet skal fornys.

Det skriver DR Nyheder.

- Få nu det her rejsekort gjort gratis. Det er noget, alle danskere gerne skal have på et tidspunkt, og i sidste ende skal rejsekortet også gerne tjene penge på at sælge nogle rejser, siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, til DR Nyheder.

Hos Socialdemokratiet og Enhedslisten mener man også, at gebyret skal skrottes.

DR Nyheder skriver, at det vil koste "i omegnen af" 76 millioner kroner over fem år - eller cirka 15 millioner kroner om året - at gøre fornyelsen af rejsekortet gratis for de rejsende.

Det har transportminister Ole Birk Olesen (LA) oplyst i et svar til Folketinget.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten mener, at selskabet bag rejsekortet, Rejsekortet A/S, selv må finde pengene.

Men der er også politiske regler, der skal ændres, før det kan lade sig gøre, oplyser trafikselskabet Movia, der er en del af ejerkredsen.

Ud over det er man meget interesseret i at droppe gebyret, fortæller ressourcedirektør Eskil Thuesen.

- Meget gerne, hvis vi får lov til det. Og i stedet lægge det over på taksterne, så hver eneste gang, man rejser, så koster det måske 3-4 øre ekstra, og så betaler man på den måde, siger han til DR Nyheder.

Kim Christiansen uddyber til Ritzau, at 50 kroner hver femte år nok vælter budgettet hos de færreste. Men af ren princip bør gebyret skrottes.

- Hvis der er noget rent politisk, som skal ændres, så er Dansk Folkeparti naturligvis klar til at kigge på det, siger han.