For Scandlines er hybrid-drift ikke bare planer. Batterier om bord har været daglig praksis gennem flere år.

Med seks hybrid-færger på ruterne fra Lolland-Falster til Tyskland disponerer Scandlines over verdens største flåde af færger med batterier til fremdrift. Fire færger sejler på Rødby-Puttgarten og to på Gedser-Rostock.

De nye m/f Berlin og m/f Copenhagen på Gedser-ruten er tilmed verdens største hybrid-færger. De fynsk-byggede søsterskibes første hele driftsår var 2017, og nu kan rederiet gøre status:

- Det er gået rigtig godt. Mens kapaciteten er steget, er miljøbelastningen faldet. Hybridsystemet reducerer brændstofforbruget med to tredjedele per overfart per bil i forhold til konventionel færgedrift, oplyser rederiets kommunikationschef Anette Ustrup Svendsen til Søsiden.

- Vi har som rederi en klar strategi om at udvikle os i en stadig grønnere retning. Scandlines har en ambition om at tage næste skridt ved at gå over til ren eldrift på færgerne mellem Rødby og Puttgarten i løbet af få år, siger Anette Ustrup Svendsen.

Fire ud af de seks omkring tyve år gamle færger på Rødby-Puttgarden er i de senere år ombygget til hybridfærger som led i rederiets trinvise udfasning af diesel-drift. Batterierne om bord har reduceret CO2-udslippet med ca. 15 procent.

- Vi ønsker fortsat at være pioner inden for grøn færgefart. Vores plan er at sejle helt emissionsfrit på Rødby-Puttgarden inden for få år. Vi skal derfor kunne lade 4 MWh til batterierne på 12 minutter. Det kræver, at den elektriske infrastruktur er på plads. Vi skulle ikke gerne lægge Lolland eller Femern sort! Derudover skal der være en solid business bag projektet, siger Anette Ustrup Svendsen.

Der er ingen planer om hybrid-drift på rederiets to sejlende alderspræsidenter. Den ene er den 42 år gamle m/f Holger Danske, der dokkede i Svendborg tidligere på året. Færgen anvendes mest til transport af farligt gods og levende grise.

Den anden er den fem år yngre, tidligere Storebælts-færge m/f Kronprins Frederik. For et par måneder siden fik den en større overhaling på fynske Fayard. "Kronprinsen" anvendes i dag kun til transport af lastbiler.