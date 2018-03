Aftalen bliver nemlig indgået lokalt ude på den enkelte afdeling eller institution, og det er også her, man skal holde styr på, om den bliver overholdt. Sammentællingen viser samtidig, at der kun findes en enkelt aftale blandt samtlige lærere og tre blandt pædagogerne, mens de er mere udbredt på socialområdet og særligt sundhed- og omsorgsområdet, der alene tegner sig for hele 59 aftaler.

Det skabte ikke overraskende en del debat, ikke kun blandt kommunens medarbejdere. I dag, cirka fem år senere, har 139 personer valgt at indgå en såkaldt rygekontrakt, viser en rundspørge, som Nyborg Kommune har foretaget for Fyens Stiftstidende.

De nye regler forbød ikke rygning i arbejdstiden, men det at ryge havde sin pris. Nærmere bestemt 10 minutters ekstra arbejde for hver cigaret eller cigar, der blev taget frem fra inderlommen og tændt.

Enkelte steder er man gået skridtet videre og har indført et egentligt rygeforbud. Det gælder plejecenter Rosengården i Ørbæk, hvor man har gode erfaringer med ordningen.

- Vi taler ikke om det som et forbud. Vi ryger bare ikke i arbejdstiden, og det bliver efterlevet. Så vi har ingen steder, hvor vi lige sniger os ud og ryger en smøg. Der er en generel accept af og enighed om, at det er sådan vi gerne vil være til stede, når vi er på arbejde, siger centerleder Susanne Buch, der selv er erklæret ikke-ryger.

Rygeforbuddet omfatter ikke beboerne, der gerne må pulse i deres egen lejlighed.

- Men når jeg ser på det med et fagligt blik, så giver reglerne en anden ro i det daglige, fordi der ikke hele tiden er nogen blandt de ansatte, der skal et smut ud for at ryge. Vi slipper også for en diskussion om, hvorvidt man er mere eller mindre til stede på arbejde som ryger, bemærker centerlederen, der har 45-48 medarbejdere under sig.

Det var de ansatte på Rosengården, der selv bragte ideen om et rygeforbud på banen, fortæller hendes forgænger Inge Merete Kaaber. I dag er hun ansat som leder af Rehabiliteringscenter Nyborg. Her har man også haft et rygeforbud for medarbejderne, men det er siden hen blevet ophævet.

Som ny leder på stedet vil hun tage sagen op i medarbejderudvalget med håbet om, at det kan blive genindført.

- Vi har haft det med stor succes på Rosengården, hvor vi oplevede, at nogle af de ansatte helt holdt op med at ryge. Når de kunne holde i otte timer, kunne de se, at det var smart helt at holde op. Men det kræver selvfølgelig, at man varsler den slags i god tid. Det kan ikke nytte noget, at medarbejderen ikke kan fokusere på arbejdet, fordi det fylder så meget, bemærker hun.