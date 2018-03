Kevin Magnussen kommer i 2018 til at levere på et højere niveau end tidligere set.

Det mener den nidobbelte Le Mans-vinder og Formel 1-ekspert, Tom Kristensen.

- Jeg vil næsten sige, at det er umuligt at vurdere Haas' chancer i år, men Kevin Magnussen virker utrolig velforberedt og i balance, så han vil helt sikkert løfte sit niveau yderligere i 2018.

- Nu er det anden sæson, at han skal køre i teamet, og på den måde er han jo etableret og velrespekteret i teamet efter 2017, hvor han havde gode weekender i Baku (syvendeplads), Japan (ottendeplads) og Mexico (ottendeplads), siger Tom Kristensen.

Søndag starter Formel 1-sæsonen med det australske grandprix. Det bliver den 25-årige danskers fjerde sæson som fast del af det prestigefyldte felt.

Og for anden sæson i træk sidder Magnussen med et Haas-logo på brystet, og netop det, at han får mere tid hos Haas, gør, at Tom Kristensen forventer, at Magnussen vil præstere på et højere niveau.

- Når man har kørt på et team i et år, kender man mekanikerne og ingeniørerne bedre.

- Han har også været med til at give input gennem 2017, i forhold til hvordan man kan gøre bilerne bedre, og de nuancer, som både Magnussen og Grosjean har været med til at give, gør begge kørere bedre tilpas i bilerne.

- Det betyder også, at der skal leveres, når konkurrencen starter, hvor teamets forventninger er at køre med om pointene hver gang, siger Tom Kristensen.

Formel 1-feltet fik testet bilerne i Barcelona fra 26. februar til 1. marts og igen fra 6. til 9. marts, og resultaterne gav grund til optimisme for Haas.

- De viste stor pålidelighed på banen i Barcelona, hvor de kørte mange omgange. Derudover var bilerne meget hurtige, så det ser godt ud for Haas, siger Tom Kristensen.

Le Mans-legenden mener, at det er umuligt at spå om Magnussens endelige placering, når sæsonen er færdigkørt, men han slår fast, at det ikke bliver i toppen.

-Det er stadig Mercedes, Red Bull og Ferrari, som er de tre topteams, men der er ingen tvivl om, at hos holdene i midten ser den store positive overraskelse ud til at blive Haas.

- Når jeg siger, at de tre topteams tager de første seks pladser, så kæmper Haas jo så om de sidste fire pladser om at komme i pointene, og det ser ud til, at bilen har vist det nødvendige potentiale, siger Tom Kristensen.

Australiens Grand Prix køres søndag morgen klokken 07.10 dansk tid.