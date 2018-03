Det amerikanske justitsministerium lægger fredag formelt op til et komplet forbud mod såkaldte "bump stocks", der forvandler almindelige geværer til fuldautomatiske våben.

Det oplyser justitsminister Jeff Sessions fredag.

- Efter det meningsløse angreb i Las Vegas er denne ændring et vigtigt skridt i vores bestræbelser på at reducere truslen fra våbenvold, siger Jeff Sessions i en erklæring.

Justitsministeren har været en stålfast forsvarer for amerikanernes forfatningssikrede ret til at bære våben.

I erklæringen henviser Jeff Sessions til angrebet i den amerikanske spilleby Las Vegas 1. oktober, hvor 58 mennesker blev dræbt.

I angrebet anvendte gerningsmanden netop en bump stock, da han åbnede ild mod koncertgængere ved en musikfestival.

Myndighederne har siden oplyst, at anordningen var en af årsagerne til, at gerningsmanden i løbet af ti minutter kunne nå at dræbe og såre et så stort antal mennesker.

I februar bad præsident Donald Trump justitsministeriet om at udarbejde et forslag til en ændring af lovgivningen.

- Som jeg lovede, vil justitsministeriet udstede en regel, der forbyder bump stocks i en periode, skriver Donald Trump på Twitter fredag aften.

- Vi vil forbyde alle anordninger, der forvandler lovlige våben til ulovlige maskingeværer, tilføjer præsidenten.