Barcelonas Gerard Pique fik et voldsomt møgfald af Roy Keane, da han som ungt talent spillede i Manchester.

FC Barcelonas forsvarskrumtap Gerard Pique åbner nu efter mange år op og fortæller om sin tid i den britiske storklub Manchester United.

Pique var som helt ung en del af Barcelonas ungdomsakademi, men flyttede til Manchester som 17-årig.

Over for fodboldmediet Players' Tribune fortæller spanieren blandt andet, hvordan hans fire år i England var præget af hjemve.

Derudover var den præget af hård disciplin - ikke mindst opretholdt af Roy Keane, Manchester Uniteds tidligere anfører.

En episode, hvor Piques mobiltelefon pludselig ringer i omklædningsrummet har især sat sig i hukommelsen hos den firedobbelte Champions League-vinder.

- Det blev helt stille. Lige pludselig kunne man høre en lille vibrerende lyd. Meget blødt, fortæller Gerard Pique.

- Det går op for mig, at det er min mobiltelefon. Jeg havde sat den til at vibrere, og den lå i lommen på mine bukser, der lå i en taske, som hængte lige bag ved Roys hoved, tilføjer spanieren.

Gerard Pique fortæller dernæst, hvordan Roy Keane i et raserianfald forsøgte at finde telefonens ejermand:

- Han skriger til alle: Hvem ejer den skide telefon. Stilhed. Han spørger igen. Stilhed. Han spørger en tredje gang. Hvem. Fanden. Ejer. Den. Skide. Telefon, fortæller Pique og tilføjer:

- Til sidst siger jeg som en lille dreng: "Jeg er så ked af det. Det er min".

- Roy mistede besindelsen. Han gik amok foran alle og enhver. Det var utroligt. Jeg sked næsten i bukserne. Men det var en god lærestreg, fortæller Pique om sammenstødet i omklædningsrummet.

Med spillere som Nemanja Vidic og Rio Ferdinand lykkedes det aldrig Pique at tilkæmpe sig en plads blandt Alex Fergusons foretrukne startere.

I 2008 lod manageren Pique rejse hjem til Barcelona, hvor han har spillet lige siden.

- Jeg var ærlig over for ham (Ferguson, red.). Jeg sagde: "Hør her, jeg føler, jeg har mistet din tillid. Barcelona er mit hjem, og jeg vil tilbage. Jeg håber, du vil lade mig rejse", fortæller Pique.