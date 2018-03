Rødovre Mighty Bulls valgte selv Rungsted Seier Capital som modstander i DM-kvartfinalerne, og det viste sig i sidste ende at give bagslag.

I en tæt og jævnbyrdig serie vandt Rungsted den syvende og afgørende ishockeykamp i serien med 4-1.

Det skete tilmed i Rødovre, hvor hjemmeholdets sportschef, Jørgen Illemann, indledte kampen med at sige pænt farvel til Morten Green, der stopper karrieren efter denne sæson.

37-årige Morten Green takkede for ordene og blomsterne med at udligne til 1-1 i første periode.

Det skete, blot to minutter efter at Steffen Klarskov havde bragt Rødovre foran 1-0 efter lidt over et minut.

Derefter fulgte nogle dramatiske minutter, hvor Rungsted fik sendt to spillere i bad på grund af hårde tacklinger mod Rødovres Mads Eller, der blev tilset af læger, inden han kom tilbage og kunne fortsætte med at spille.

Trods marchordrer til backerne Mike Vernace og Brandon Nash lykkedes det Rungsted at score to gange i anden periode.

Nikolaj Krag-Christensen, der tidligere har spillet i Rødovre, stod for den afgørende scoring til 2-1 midtvejs i kampen, da hjemmeholdets forsvar lignede passive statister.

Finske Aleksi Laakso øgede til 3-1 for Rungsted minuttet efter, og Rødovre-spillerne virkede opgivende og frustrerede.

Rødovre var ikke i stand til at svare igen i tredje periode. Tværtimod øgede Rungsted i sidste minut til 4-1.

Med Rungsteds sejr er alle DM-semifinalister fundet.

I forvejen var Herning Blue Fox, Aalborg Pirates og Esbjerg Energy klar til semifinalerne.

Lige efter kampen fik Herning lov til at vælge modstander i semifinalerne, og valget faldt på Rungsted.

Dermed skal Aalborg og Esbjerg mødes i den anden semifinale.