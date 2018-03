Mændene, som begge er født og opvokset i Eritrea, kom til Danmark for to år siden og havde begge fået asyl. De to mænd lærte hinanden at kende på deres fælles arbejdsplads, og mødtes den fredag aften for at feste i den 30-årige Ermieyas Kiflom Gebreyohannes lejlighed i Assens. Tidligt lørdag morgen, efter en del øl, fik hans ven, 32-årige Kahsay Isaak Gebregergish, kontakt til en veninde, der også var i byen i Assens og aftalte at mødes med hende. Hun gik med op i lejligheden, og det var her først Kahsay Isaak Gebregergish trak bukser og trusser af hende og voldtog hende, hvorefter han hjalp med at holde hende, så Ermieyas Kiflom Gebreyohannes også kunne voldtage kvinden, selvom hun råbte "nej" og gjorde kraftig modstand.

Udvisningsdom De to afrikanske mænd, 32-årige Kahsay Isaak Gebregergish og 30-årige Ermieyas Kiflom Gebreyohannes, blev ved Retten i Odense fredag idømt udvisning og henholdsvis tre og to års fængsel. Personer, som har fået asyl i Danmark, der idømmes to år eller længere fængselsstraf, udvises som regel, medmindre der er særlige menneskeretlige hensyn til eksempelvis forholdene i hjemlandet. Det var der ikke i dette tilfælde. Ved to års fængsel bliver vedkommende ud over udvisning også idømt 12 års indrejseforbud. Ved længere straf idømmes vedkommende evigt indrejseforbud. De to dømte mænd skal desuden betale 80.000 kroner i erstatning til kvinden.

Odense/Assens: Efter en ni timer lang retssag endte det fredag aften med udvisning og en dom på henholdsvis tre og to års ubetinget fængsel til to afrikanske mænd. Retten i Odense dømte mændene til fængsel og udvisning, efter de 27. januar 2018 klokken 05:00 om morgenen hjalp hinanden med at voldtage en kvinde i Assens. Begge de tiltalte mænd nægtede sig skyldige.

Den 32-årige mand forklarede i retten, at kvinden var påvirket af hash og kyssede ham. Derefter havde de, mens hans ven var ude og købe cigaretter, frivillig sex i lejligheden. Da vennen kom tilbage var det ham, der voldtog kvinden. Omvendt forklarede 30-årige Ermieyas Kiflom Gebreyohannes, at den 32-årige voldtog kvinden, mens han var ude.

Kahsay Isaak Gebregergish lærte kvinden at kende på sprogskolen. Den 32-årige mand beskrev dem som kærester, hvorimod kvinden beskrev dem som venner, der havde haft et seksuelt forhold, hun ikke længere ønskede. Dog ville hun gerne mødes med sin ven og snakke.

Kvinden er oprindeligt fra Grønland, og der var derfor - ud over de fire politibetjente, som var sat til at vogte de to tiltalte - også både en tolk til stede, der kunne tale grønlandsk og en tolk, som taler tigrinja, som er det sprog, de to afrikanske mænd taler. At alt skulle tolkes og oversættes til flere sprog fik afhøringen af de tre parter til at trække ud.

I sidste ende gav det tre års fængsel til den 32-årige og to års fængsel til den 30-årige, og begge blev udvist. Dommeren lagde deres modstridende forklaringer og grovheden af en dobbelt voldtægt til grund for dommen. To års fængsel eller mere er hvad der skal til for at give en udvisningsdom.

De to mænd sad med korslagte arme og kiggede lige ud i luften under retsmødet, men ved domsafsigelsen fik den 30-årige tårer i øjnene og måtte tørre dem væk med et stykke papir.

Begge de tiltalte har børn og familie i Afrika, men har anket dommen til landsretten, og sidder derfor fortsat varetægtsfængslet i Danmark.

Fyens.dk skriver navnene på personer, som idømmes fra et års ubetinget fængsel og opefter.