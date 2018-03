Lørdag tager Odense Q imod BSF i slutspillets første runde. Fynboerne er med som sidste hold i gruppen, og derfor ser cheftræneren også mest foråret som en god mulighed for at udvikle holdet.

Fodbold: Lørdag tager Odense Q hul på slutspillet, når BSF kommer til Fyn. BSF sluttede som nummer tre i grundspillet og har seks point med, mens Odense kom med på sjette og sidste mandat, og holdet starter derfor slutspillet uden point i rygsækken.

Og foråret kommer også mest til at handle om at udvikle holdet, mener Odense Q's cheftræner, Morten Christiansen.

- Jeg vil gerne sige, at vi har alt at vinde i den situation, vi er i. Men dermed ikke sagt, at vi ikke tror, vi kan være med, og vi spiller for at vinde hver gang. Men hver gang vi tager point vil det være en succes, og vi skal forsøge at bygge op og lægge til spillet, så vi kan være med i den gode ende igen næste år, siger han.

Og cheftræneren håber at se gode takter allerede i dette forår.

- Der er ingen tvivl om, at vi er det sjette hold, men vi håber, at vi kan begynde at vise, at vi kan spille lige op med de andre. Vi glæder os meget, og det bliver spændende at se, hvordan vi står i forhold til de andre.