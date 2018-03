Spaniens højesteret sender fem catalanske ledere i fængsel. Blandt dem er den seneste kandidat til at blive regional præsident, Jordi Turull, rapporterer spanske medier.

De vil blive retsforfulgt for at deltage i et kriminelt oprør.

I alt 25 catalanske ledere vil blive retsforfulgt for oprør, misbrug af betroede midler eller opsætsighed mod staten, fastslog domstolen tidligere fredag.

Der er dermed sket en skarp opstramning i anklagerne mod separatisterne fra den nordøstlige region.

Tusindvis af cataloniere demonstrerede tidligere på måneden i Barcelona, med krav om at de folkevalgte former en regering, der kæmper videre for løsrivelse fra Spanien.

Regionen mistede et delvist selvstyre, da centralregeringen greb ind i forlængelse af en folkeafstemning om løsrivelse og en uafhængighedserklæring i oktober sidste år.

Befolkningen i Catalonien er nogenlunde lige delt mellem ønsket om at forblive del af Spanien og ønsket om løsrivelse. Det viste en meningsmåling i denne måned.

Den tidligere regionspræsident i Catalonien Carles Puigdemont flygtede til Belgien under krisen. Puigdemont meddelte tidligere på året, at han har opgivet drømmen om igen at stå i spidsen for Catalonien.