Der er vigtige point på spil for både Dalum og Næsby i andendivisions nedrykningsspil lørdag. Dalum skal forsøge at lægge afstand til stregen, mens Næsby skal forsøge at bruge en god start i første runde til at finde vej over den.

Fodbold: Lørdag skal de to fynske mandskaber i andendivisions nedrykningsspil i aktion for anden gang. Dalum begynder runden som rækkens nummer seks lige midt i en tæt gruppe. Holdet, som er to point over stregen, tog hul på nedrykningsspillet med et point og resultatet 1-1 mod rækkens nummer to, Odder.

For det andet fynske hold, Næsby, kunne første runde næppe være gået meget bedre. Holdet slog Brønshøj, som ligger lige over stregen med 3-1, og dermed kom Næsby væk fra sidstepladsen og fik de første tre point på kontoen.

Holdet har nu seks point op til netop Brønshøj over stregen, og der skal lægges til, hvis Næsby vil op og blande sig i det tætte kapløb over de kedelige placeringer. Lørdag bliver en af de på papiret svære opgaver. Her møder Næsby gruppens nummer fire, B93, som fynboerne er ti point efter. Men B93 var tæt på at smide point mod gruppens bundhold, Lyseng, i første spillerunde, og Næsby-træner Kristoffer Johannsen tror på sit holds chancer.

- Det, at det er indbyrdes opgør, man har fået med over, betyder, at stillingen er blevet lidt skævvredet, og jeg tror på et godt resultat. Jeg tænker ikke, at stillingen nødvendigvis er et billede på det reelle styrkeforhold mellem os, siger han.

Cheftræneren håber at bygge videre på sæsonens første sejr.

- Det er selvfølgelig et selvtillidsboost, og det har da enorm betydning. Det betyder ikke, at vi nu suser af sted, men den eneste måde at vende det på er ved at begynde at vinde og skrabe point sammen stille og roligt, siger han.