Niki Terpstra (Quick-Step) snuppede en af karrierens smukkeste sejre, da hollænderen fredag vandt cykelløbet E3 Harelbeke efter flot solokørsel.

Sammen med holdkammeraten Yves Lampaert var Terpstra gået i udbrud, og de fælles kræfter blev smart udnyttet af Quick-Step.

Lampaert var den svageste af de to og havde ofte svært ved at følge med i Terpstras brølstærke og stabile tråd.

Terpstra kunne ses kommunikere over radioen, og det virkede som om, han gerne ville have lov til at stikke af sted alene.

Det gjorde han kort efter med 24 kilometer til mål, da forfølgerne begyndte at komme tættere på og var omkring 35 sekunder efter.

Blandt forfølgerne sad blandt andre Philippe Gilbert (Quick-Step), som også havde planer om at vinde løbet.

Gilbert stak af sted fra gruppen med blandt andre Greg Van Avermaet (BMC), men fik dog ikke lov til at komme væk.

Forfølgergruppen kunne ikke blive enige om et effektivt samarbejde, og Gilbert gjorde derefter alt for at ødelægge rytmen for at hjælpe Terpstra.

Terpstra havde kun 20 sekunders forspring med ti kilometer til mål, og hollænderen bevarede samme afstand de næste fem kilometer, men derfra begyndte det at blive endnu mere spændende.

Forfølgerne forsøgte på skift at stikke af sted for at hente Terpstra, som de kunne se, men de ødelagde det også for hinanden, og der var flere gange stilstand.

Forspringet gik fra 20 til 12 sekunder og op til 35 sekunder igen. Så tæt var det, men med en kilometer til mål var Terpstra så langt foran, at han blev umulig at hente.