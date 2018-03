- Derfor låner jeg ofte sko ud til personalet eller de pårørende til beboerne på eksempelvis Prices Have Centret. De hjælper de ældre med at prøve sko og finde det bedste fodtøj, hvorefter jeg får de resterende sko retur. Det synes jeg er en god måde at kunne servicere mine kunder på.

- Butikken har meget forskelligt at byde på, til enhver smag og pengepung. Jeg har haft mange gode og faste kunder gennem tiden, og det er jeg taknemmelig for. Jeg holder af at have en god dialog med mine kunder og give dem den bedste rådgivning, og kan kunderne ikke komme til mig, så må skoene komme til kunderne.

Åbningsår: 1932. Ejer: Alexandra Nyegaard. Målgruppe: Alle med skorstørrelse 16-50. Vareudbud: Sko, støvler, træsko, hjemmesko til herrer, damer og børn. Del af kæde: Nej. Webshop/hjemmeside: Hjemmeside med webshop har eksisteret de seneste seks-otte år. Antal ansatte: Alexandra Nyegaard og to yderligere til hjælp i butikken, samt et par veninder, der kommer og hjælper.

- Min farfar åbnede butikken tilbage i 1932, min far overtog den i 1960, og efterfølgende blev butikken for 15 år siden min i 2003. Det er en af de få butikker, som har været familieejet i tre generationer og har ligget på samme adresse i alle årene.

- Da jeg ikke er del af en kæde, har jeg den frihed at kunne købe de varer hjem fra messerne, som jeg har lyst til at have i butikken, og som jeg ved, der er kunder, der efterspørger. Jeg elsker farver, og sælger for eksempel rigtig mange røde sko og støvler her i butikken, så dem er jeg også altid på udkig efter på de messer, jeg deltager i to gange årligt i Bella Centret.

- Sidste år blev jeg kontaktet af en indfødt herre fra Paris, som havde fundet et par røde skindstøvler, han gerne ville forære sin hustru. Da jeg på webshoppen ikke handler med udenlandsk valuta, lavede han i stedet en bankoverførsel til mig, og jeg kvitterede med at sende støvlerne til Paris - det er da vildt, at man som skobutik i Faaborg kan sende sko til Paris.

- Hvad er det sjoveste, du personligt har oplevet i butikken?

- Jeg havde en dag en gut på omkring 16 år, der kom ind i butikken med et par sko, han havde købt brugt, og hvor sålerne var gået løse, og han ville gerne have dem limet. Det fik han, og da han kom for at hente skoene, udbrød han: "Hold kæft, hvor er de fede!"

- Vi sagde farvel, og jeg ønskede ham en fortsat god dag, hvorefter han kvitterede med: "Tusind tak, dejlig dag til dig og tak for en fantastisk service", hvorefter han blinkede til mig!