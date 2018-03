Solide ventilationsanlæg skal sikre, at de sarte planter ikke får for meget fugt. Fuldstændig tætte mørklægningsgardiner skal snyde planten, så gartneren kan regulere nat og dag. Temperaturen skal holde konstant, uanset hvordan det danske vejer arter sig udenfor. Og endelig skal drivhuset sikres mod insekter - også når der skal luftes ud.

Noget af produktionen er leveret. Andet er overtaget af andre gartnere. Det hele skulle væk, så entreprenører og håndværkere kunne komme i gang. Hal efter hal ligger drivhusene side om side. Til sammen rummer de 24.000 af de i alt 30.000 kvadratmeter under glas i gartneriet. Og der kommer flere til. For produktionen har ændret sig. Fremover skal der dyrkes cannabis til medicinsk brug.

Gulvet er væk, inventaret er pillet ud, og de friske hjulspor fra en bobcat indikerer, at noget er i gang. I drivhusene, hvor der tidligere blev dyrket orkideer i tusindvis, stod der indtil januar var her frodigt. 1,2 millioner tomater og langt over 100.000 Dahlia. Men i dag er det hele væk.

- En af sikringerne mod insekter er blandt andet at skabe overtryk i drivhuset, men der skal noget kraftigt grej til, siger Lars Thomassen.

Han er direktør i selskabet, der er et dansk-canadisk joint venture. Og han har travlt.

- Markedet skriger efter de her produkter, og der er et kæmpe behov. Så for os handler det bare om at komme i gang. Jo hurtigere jo bedre, siger han.

Først skal der graves ud, så skal der støves nye gulve, inden det hele skal rengøres og desinficeres. Herefter kommer gardiner, klima- og ventilationsanlæg og hele det automatiske produktionsapparat. En samlet investering på 100 millioner kroner.

- Når vi for alvor går i gang med at bygge op efter påske, så bruger vi en million kroner om dagen. Så det er noget af et projekt, og det blev for alvor virkeligt, da vi stod med det færdige budget, siger direktøren og fortsætter:

- Forhåbentlig er vi klar til at sætte de første planter om tre uger. Men det bliver ikke her. Vi har et andet gartneri, der er gemt og sikret. I første omgang skal det fungere som en børnehave.