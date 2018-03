Fyns Amts Avis mener: Den sure sommertid

Er du også træt i dag? Frygter du en uge, hvor du ved, det bliver lidt op ad bakke? Og har du i det hele taget svært ved at forstå, hvorfor det egentlig var, vi stillede urene en time frem i nat?

Så er du ikke alene.

Debatten om sommertiden er da også en lige så sikkert tilbagevendende tradition, som omstillingen af urene den sidste weekend i marts er blevet det.

Den har stået på i stort set samtlige de 38 år, vi herhjemme har fiflet med tiden.

Og selv om der med jævne mellemrum er gjort ihærdige forsøg at få omstillingen til sommertid til at give mening, er det endnu ikke lykkes nogen at gøre det på en overbevisende facon.

Og det er ikke så sært. For der synes ikke rigtig at være nogen mening med sommertiden.

Det argument, der i sin tid vejede tungest - de flere lyse timers energibesparende effekt - er forlængst gennemhullet.

For det tilfældes skyld, at energibesparelsen overhovedet kan måles, er den minimal. Og med udviklingen af mange andre måder at spare strøm på oven i købet endnu mindre.

Ja, der findes endda tilnærmelsesvis videnskabelige undersøgelser, som mere end antyder, at vi bruger mere strøm på at kompensere for sommertidens ulemper, end den vi sparer.

Til gengæld er der rigtig mange gode argumenter for at afskaffe den sure omstilling og lade tiden gå sin naturlige gang.

Som for eksempel den efterhånden veldokumenterede påstand om, at vores helbred tager skade af overgangen til sommertid.

For nok kan vi stille på urene. Men vores døgnrytme kan vi ikke manipulere med.

Sommertiden slår døgnrytmen i stykker, så vi - i bedste fald - kan få det meste af foråret til at gå med at føle os mere trætte, end godt er. Og går det helt galt, kan sommertiden ligefrem tage livet af os.

Forskere har dokumenteret, hvordan antallet af blodpropper i hjertet er steget med fem procent i den første uge efter overgangen til sommertid.

Og der er forskning, som tyder på, at der mandagen efter den weekend, hvor vi stiller urene frem, både sker flere trafikulykker og bliver begået flere selvmord end sædvanligt.

Noget præcist regnestykke med plusser og minusser ved sommertiden er det næppe muligt at stille op.

Men der er meget, som tyder på, at de dejligt lange, lyse sommeraftner er det største udbytte, vi har af den.

Og selv om de selvfølgelig er meget værd, og vi efter sidste års trøstesløse sommer lige nu længes efter dem, så er det måske også på (sommer)tide at overveje, om ikke tiden er løbet fra sommertiden.

Også selv om det er overvejelser, vi mange gange før har gjort os, når vi stiller havemøblerne og urene frem den sidste weekend i marts.