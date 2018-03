Faaborg: 27. marts kan man prøve kontaktlinser hos Synoptik i Østergade, som denne dag holder en kontaktlinse-event.

- Du får rådgivning i, hvordan kontaktlinserne skal bruges, og så kan du få nogle prøvekontaktlinser med hjem for at teste, om løsningen fungerer for dig og dit syn. Alle kan deltage i eventet, skriver Synoptik i en pressemeddelelse.

- Kontaktlinser er en meget fleksibel løsning, som kunden kan få skræddersyet efter sine individuelle behov. Når vi bliver ældre, mister flere med tiden evnen til at fokusere på tekst eller skærm, og vi er derfor glade for at kunne tilbyde flerstyrkekontaktlinser til netop den kundegruppe. Kontaktlinserne giver nemlig vores kunder mulighed for at se godt på alle afstande, fortæller Helle Kjelsmark, som er butikschef i Synoptik på Østergade.

Tilmelding til arrangementet tirsdag 27. marts eller information om flerstyrkekontaktlinser kan fås ved henvendelse hos Synoptik på Østergade på telefon 62 61 10 61. /EXP