Broby: En sand forårsbebuder nærmer sig. Cykelklubben Pedaltramp arrangerer søndag 8. april Stjernetramp for både motionister og de mere øvede cykelryttere. Der er ruter for enhver smag og temperament. Der deltager ryttere fra hele Danmark, og de første har meldt sig fra Norge. Til løbet er der ofte 300-400 tilmeldte. Til dette års Stjernetramp er der ændret på ruterne, og der vil være ruter på 10, 25, 61, 88 og 100 km. Der er kommet flere ruter til, hvor motionister også vil være på cyklen, skriver cykelklubben i en pressemeddelelse. Alle ruter har start og mål ved Pontoppidanskolen i Brobyværk. Ruten "Den Stjerne Lede" på 100 km. Fra start videre til Allerup, sydligste punkt er Millinge, vestligste punkt er Assens, videre via Haarby til målet i Brobyværk. Ruten "Den stjerne Lange" på 88 km. Fra start videre til Allerup, sydligste punkt er Millinge, vestligste punkt er Ebberup, videre via Haarby til målet i Brobyværk. Ruten "Den Stjerne Fede" på 61 km. Fra start videre til Allerup, sydligste punkt er Millinge, vestligste punkt er Sarup, videre via Haarby til målet i Brobyværk. Ruten "Den Stjerne Lette" på 25 km. Fra start videre til Allerup, sydligste punkt er Gl. Stenderup, vestligste punkt er Søbo Sø, videre til målet i Brobyværk. Ruten "Den Stjerne Korte" på 10 km. Fra start videre til Allerup, sydligste punkt nord for Søbo Sø, til Tørringe, videre til målet i Brobyværk.

Man kan få varmt bad og suppe efter løbet. Lodtrækning om præmier på startnumre. /EXP