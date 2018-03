Det er Mads Falbe-Hansen, der har bestilt savværket til at finde de graner, der kan skaffe tømmer af dimensioner, som kan bære den nye formidlingsfløj ved Nyborg Slot. Tømmeret skal have store demensioner 650 gange 300 millimeter og helst så lange bjælker som muligt, forklarer han.

Med til at overvære fældningen er skovfoged Thorbjørn Nørgaard fra Natyrstyrelsen Søhøjlandet, savværksejer Jan Kristensen, Grønagergård Savværk, og Mads Falbe-Hansen, Skov- og Kulturstyrelsens projektchef for Nyborg Slot.

Derfor har skovarbejderne Steen Andersen og Mikkel Bruhn fra Naturstyrelsen Skovhøjlandet gang i henholdsvis Stihl'en og Husqvarna'en for at få has på det gamle, høje træ, der i hvert 45 meter oppe danne sin del af taget over skoven med sine grannålebesatte grene.

Det kræver gamle, rigtig gamle douglasgraner, fordi de har højden. De største i landet vokser i Silkeborg-skovenes dyb.

- Nu fælder vi altså ikke bare sådan et træ uden videre. Det ville være synd bare at hugge det til flis og fyre det af i et varmeværk. Der skal være rigtig gode grunde til det. Det er der så her. Det tømmer, der kommer ud af stammen, bliver brugt i kulturhistorisk øjemed og vil kunne ses i adskillige år i Nyborg, siger han.

Ingen behøver være bange for, at Nyborg Slot-projektet tømmer Silkeborg-skovene for de berømte douglasgraner.

- Vi tager 30 i alt i vores område. Vi har i hundredvis andre, vi kan vise frem. Kom bare ud og besøg os! lyder skovfoged-opfordringen.

Motorsavene æder sig ind på stammen, der neders er omkring halvanden meter i diameter. Først ryger der et forhug. Det viser, hvilken retning, træet skal falde. Skovfolkene lægger også en bagtå, som det hedder i fagsproget. Det er et snit, der skal sikre, at stammen med en vægt på op mod 10 ton så at siger ikke stiller sig bagover og vil være umådeligt svær at vælte.

De får kilerne anbragt. Snart genlyder den nu tyste skov af klangen fra skovøkserne mod metalkilerne. Få øjeblikke senere giver træet sig med en sagte knirken.

I et grangrene-sus af et suk lægger douglas-giganten sig på langs i skovbunden.