En gruppe borgere fra Indslev har stillet et borgerforslag om mere lempelige regler for statens opkøb af huse i forbindelse med store anlægsprojekter.

Fredag blev en historisk dag i Folketinget, da et såkaldt borgerforslag om at droppe uddannelsesloftet blev behandlet - og afvist - af de folkevalgte politikere.

Flere forslag er på vej og ét af dem stammer fra den vestfynske by Indslev, hvor et af de seneste års helt store emner har været planerne om en helt ny jernbane til højhastighedstog.

Bag forslaget står 36-årige Brian Goerke, men også formanden og næstformanden i lokaludvalget i Indslev.

De vil med forslaget forsøge at få ændret reglerne for statens opkøb af huse i forbindelse med større anlægsprojekter, så flere får ret til at blive opkøbt.

Forslaget udspringer ikke mindst af Brian Goerkes egne oplevelser. Han vil få omkring 30 meter til den nye jernbane, men har alligevel ikke kunnet overbevise Vejdirektoratet om, at staten bør købe huset.

- Vi opfylder flere kriterier, men Vejdirektoratet vurderer ikke, at det er særligt indgribende at få et tog, der kører forbi 30 meter fra vores vinduer, siger Brian Goerke.

Borgerforslaget fra Indslev blev mandag lagt op på hjemmesiden borgerforslag.dk, hvor det skal have 50.000 stemmer før deadlinen i september for at komme i Folketinget. Med knap 40 stemmer foreløbig er lang vej, erkender Brian Goerke, der dog ikke vil lade noget uforsøgt. Familien er ved at brænde sammen, siger han.