Fyns Amts Avis mener: En ulige kamp

Lokalisterne fik en lussing ved kommunalvalget, og skal man tro kommunalforsker ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen og hans fagkollega Eva Sørensen, der er professor ved universitetet i Roskilde, så ser fremtiden ikke lys ud for listerne. De er blevet klemt ud af de landsdækkende partier.

Svendborg er et godt eksempel på de to forskeres udsagn. Byrådet blev tømt for lister ved valget, og især Svendborg Lokalliste fik en ordentlig en på hovedet af vælgerne. Stemmetallet blev halveret, og Finn Olsen måtte vinke farvel til byrådet. Det samme måtte Tværsocialistisk Listes Arne Ebsen efter næsten 30 års arbejde i kommunalpolitik.

“ Det er ærgerligt, at listernes vilkår er blevet så svære

Det er ærgerligt, at listernes vilkår er blevet så svære, og det kan være svært for alvor at tro på et comeback. På venstrefløjen kniber det med pladsen efter Alternativet blev tildelt en stol af vælgerne, og længere ovre mod højre har Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti sat sig på de mandater, Svendborg Lokalliste bejlede til.

Lokallisterne har en værdi for det lokale demokrati. De tager udgangspunkt i helt lokale ideer og sager, som er væsentlige for lokalsamfundet. Det kan landspartierne naturligvis også, men det er et kendetegn for listerne, at det er lokale mærkesager, der sender dem ind i kommunalbestyrelserne. Vi må nok bare også konstatere, at vilkårene er blevet klart forringet for listerne i takt med, at kommunerne er vokset ved kommunesammenlægningerne i 1970 og 2007.

Lettere bliver det ikke, når listerne forsøger at hamle op med de større partier. Arne Ebsen har udtalt, at hans liste netop ikke har slået sig op på enkeltsager, men i stedet - ligesom landspartierne - har forholdt sig til hele den kommunalpolitiske virkelighed. Det er meget svært at klandre ham for det. Det kan jo kun betragtes som værende ansvarligt. Han mener ikke umiddelbart, at han og hans liste har begået egentlige fejl, der har kostet ham pladsen i byrådet. Det kan dog anføres, at han har arbejdet meget tæt sammen med SF og Socialdemokratiet. Det er der også en naturlig logik i - han er tidligere mangeårigt medlem af SF, og bruddet med partiet var ganske fredeligt.

Alliancen med SF og S kan have været dyr, for mens vælgerne ganske udmærket ved kan se forskel på de to partier, så kan det for den uhildede og ikke voldsomt politisk engagerede vælger være svært at se, hvad listen kan tilbyde, som ikke fås hos enten SF, Socialdemokratiet eller Alternativet, der formentlig var den afgørende faktor for Tværsocialistisk Listes exit.

Skal listerne gøre comeback er det formentlig afgørende, at de både har en lokal sag at slå sig op på, samt at de har en voldsom gennemslagskraft i befolkningen - altså et stærkt politisk kort. De har ikke den landsdækkende omtale, som kan skabe et fundament, de kan bygge ovenpå. Det hele skal etableres fra grunden, og det gør kampen med de landsdækkende partier ulige, men det ændrer ikke på, at de fortsat kan have en plads og relevans, men det kræver at listerne kæmper endnu hårdere end deres modstandere.