Som led i sin uddannelse har Cecilia Spangsgaard Andersen arrangeret Kvindeaften i Ringe, hvor det er lykkedes hende at få Joan Ørting til at holde foredrag i samarbejde med Superbrugsen.

- Jeg oplevede for nylig Joan Ørting live, og syntes hun gjorde det rigtig godt, og jeg kom derfra med en god følelse i kroppen, og så tænkte jeg, at vi også skulle lave et lignende arrangement kun for kvinder, siger den 23-årige ledertrainee.

- Folk har meldt sig til hurtigere, end vi har turdet håbe på, så de 200 billetter er så godt som revet væk, fortæller Cecilie Spangsborg, der i forbindelse med sin uddannelse som ledertrainee i Superbrugsen har kastet sig over at arrangere en kvindeaften på Ringe Bibliotek.

Ringe: Plakaterne med Joan Ørting som blikfang er trykt og klar til at blive hængt op, men der er egentlig ikke brug for dem.

Hun har samtidig sørget for, at der vil blive serveret tapas og forskellige vine, og desuden vil et udvalg af lokale butikker byde ind med stande, hvor de understøtter aftenens kvindetema. Hendes chef, brugsuddeler Jonas Jakobsen, har kun ros tilovers for sin ansatte.

- Vi har tradition for at lave arrangementer her i huset, men vi har aldrig prøvet en kvindeaften før. Det er helt nyt for os, men det er bestemt noget, vi gerne vil gentage, siger han og lægger dermed ordene tilbage i munden på Cecilia Spangsgaard Andersen.

- Det var også det, der gav mig ideen til en kvindeaften, nemlig at der havde været en del andre arrangementer som for eksempel ølsmagning, men jeg mente, at man havde glemt kvinderne, og det var derfor jeg fik ideen til at lave noget, der kun var til dem, siger hun og forklarer hvilken rolle hun vil indtage, når Kvindeaften i Ringe løber af stablen 5. april.

- Jeg kommer til at introducere aftenen og byde folk velkommen, så jeg kommer til at være ansigtet udad til som repræsentant for Superbrugsen Ringe, lyder det fra den unge ledertrainee.