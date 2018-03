Ligesom læger må have et særligt kursus på medicinstudiet, hvor de lærer at forvanske deres skrift, så den bliver fuldstændig ulæselig, må der for kommende ledere i kommunale forvaltninger - typisk djøffere - være et kursus på universitet, hvor de lærer at forvandle helt almindelige ord, sætninger og begreber til noget, der - for den almindelige befolkning - er ganske uforståeligt.

Ja, undskyld, djøffere. Men som daglig læser af kommunale dagsordner, notater og rapporter bliver man indimellem noget træt i masken. Også på politikernes vegne, der hver uge skal pløje sig igennem disse enorme mængder af ord for at være bare nogenlunde klædt på til næste møde.

Der er mange eksempler, men her er et, som optrådte i den seneste dagsorden for kommunalbestyrelsen:

Sagen handlede om, at Sundhed & Omsorg er i gang med at organisere de mange sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, hjemmehjælpere og socialarbejdere på en helt ny måde, fordi der var voldsom kritik af den eksisterende model.

Efter at have beskrevet alle de gode ting, der kommer ud af at ændre organisationen, kommer så følgende statement:

"Der ønskes en videnbaseret reflektions- og læringskultur, og vi ønsker at gå fra at være effektive til effektfulde".

Den lader vi lige stå et øjeblik.

"... en videnbaseret reflektions- og læringskultur" - ja, undskyld - men det er da forhåbentlig det, vi altid har haft, eller hvad?

Er det ikke en "vidensbaseret reflektions- og læringskultur", der har bragt menneskeheden fra kølle og stenøkse til computere og atomvåben på 4000-5000 år?

Er det ikke det, der allerede i dag foregår hver eneste dag ude i frontlinjen - at sygeplejersker, fysioterapeuter, hjemmehjælpere og socialarbejdere bruger deres erfaring, viden og refleksioner til at gøre deres arbejde lidt bedre hver eneste dag? Eller udtrykker det, at ledelsen mener, at vi i dag i Faaborg-Midtfyn har en kultur, hvor de kommunalt ansatte ikke lærer af deres fejl?

Det er næsten ikke til at tro.

Og det andet statement: "Vi ønsker at gå fra at være effektive til at være effektfulde" - jamen for pokker altså?! Svarer det ikke til at sige til en landmand, at det altså ikke er nok, at han kører rundt i sin traktor - han er også nødt til at sænke ploven en gang imellem?

Eller står der i virkeligheden, at kommunens ansatte i dag er supereffektive og får sagsbunkerne ekspederet i en ruf - men uden at borgerne har nogen glæde af det?

Hvorfor formulere noget, der er så indlysende, på en så indviklet måde? Selvfølgelig skal kommunens ansatte da være effektfulde - det har de da altid skullet - de skal - og gør det garanteret hver eneste dag - yde den service, som borgerne efterspørger og har krav på - alt andet ville vel være nærmest være utænkeligt?

Der er mange grunde til, at en skovl kan beskrives som et aflangt arbejdsredskab med en metalflade, der kan anvendes til at omplacere emner fra en lokation til en anden.

Det giver magt, at kunne udtrykke sig kryptisk og forblommet. Man får modparten til at føle sig underlegen. Men det virker ikke særligt produktivt, at professionelle ordmennesker bruger en stor del af deres arbejdsdag på at konstruere ordguirlander om ting, som almindelige mennesker opfatter som sund fornuft.

Det er et uproduktivt ordcirkus.

Og mere bekymrende. Hvad gør det ved magtfordelingen, hvis vi har kommunale forvaltninger, hvor gabet mellem topledelse og menige ansatte i frontlinjen er afgrundsdybt? Hvor sproget - og brugen af sproget - er ude af trit. For mig er det i hvert fald bekymrende, hvis professionelt uddannede ordekvilibrister kan gribe kontrollen, fordi almindelige mennesker - herunder politikere og journalister - ikke fatter en bjælde af, hvad der foregår.