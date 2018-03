Faaborg: Der bliver mulighed for at se - og spille - divisions-skak i Faaborg i næste sæson. Med en sejr i sidste runde på 5-3 over Odense Skakklub sikrede Faaborg Skakklub sig mandag nemlig en højest overraskende oprykning til 2. division. Oprykningen fra Fynsserien må betegnes som overraskende, fordi Faaborg rent faktisk rykkede ned fra Fynsserien i sidste sæson men kom med på dispensation, fordi et andet hold trak sig. Aftenens vindere var Mikael Rask, Bent Warncke, Ove Matras og Sebastian Sterup, mens Jørn Lorenzen og Mazen Onisey spillede remis.

Sæsonen har været præget af, at stort set samtlige spillere har "ydet over evne" - altså scoret flere point, end der var forventet i forhold til deres styrketal. Sæsonens helt store pointsluger har været det unge stortalent fra Svanninge, Sebastian Sterup, der har spillet noget teknisk flot skak, og han gik ubesejret igennem sæsonen. Sebastian vandt seks af sine syv kampe og spillede remis i den sidste.