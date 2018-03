Faaborg: Foråret er snart på vej, og det er for mange lig med cykelture i det fri. Det betyder, at det også tid til at overveje, om cyklen skal udskiftes eller istandsættes. Derfor holder cykelforretningen Fri Bikeshop på Lagonis Minde 8 i Faaborg åbent hus i de tre dage op til påske samt påskelørdag. Det er dog med fokus på elcyklen, som er blevet et populært transportmiddel gennem de senere år. Også hos faaborgenserne. Der vil være mulighed for at prøvekøre de eldrevne cykler, og er interesseren for det, er der også mulighed for at låne en med hjem til afprøvning. (limai)