Pernille Dahl Wagner blev pandekagemama ved et tilfælde. Hun var tæt på at arve Hans og Grethes pandekagehus, men fik sit "eget". På to år er hendes forretning vokset til 22 med lønseddel. To pandekagetrucks og engagement i Storms Pakhus. Arkaden Food Market har hun trukket sig fra. Der skete for lidt, og der blev solgt for få pandekager.