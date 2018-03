For tredje år i træk deltog Broby Friskoles begynderklasse- til 10. klasseselever i Rynkebys skoleløb. Men på Broby Friskole har både elever og lærer et særligt nært forhold til det gode formål, Rynkebyløbet støtter.

Oplægget var til stor gavn for skolens elever, der pludselig så en mening med at løbe.

Nr. Broby: Sportskoene var kridtet og opvarmningen var grundig udført, inden 200 børn på Broby Friskole fredag formiddag skulle løbe penge ind til Rynkebyløbet, der støttet lungesyge børn. Fyldt med energi spurtede de mange børn runde efter runde og gav alt, de havde i sig. For på Broby Friskole har de i den grad noget at løbe for.

Selvom Oliver Gustavsen ikke er meget på skolen længere, fordi han tilbringer det meste af sin tid på Rigshospitalet, er han ikke glemt hos klassekammeraterne. Især ikke hos 9. klasseseleverne Mikkel Dideriksen og Sofie Wikkelsøe, der jævnligt besøger ham:

- Vi snakker aldrig om sygdommen, når vi er sammen, og vi kan som sådan ikke mærke på Oliver, at han er syg, fordi han forstår at tackle alting med et smil, fortæller Mikkel Dideriksen.

- Mange med den sygdom, som Oliver har, får ikke hele livet, og det er da hårdt at tænke på. Derfor vil jeg udelukkende tænke på Oliver, når jeg løber i dag, og give mig ekstra meget. Det er som om, man glemmer, hvor hårdt det er at løbe, når det er ens bedste ven, det handler om, siger Sofie Wikkelsøe, der håber, at pengene, der løbes ind, kan hjælpe med at finde en kur.

Børnene på Broby Friskole skulle løbe en rute af én kilometer og så mange runder som muligt. Det er tredje år, skolen løber Rynkebys skoleløb, der de sidste to år har samlet ind til lungesyge børn. Sidste år indsamlede skolen cirka 42.000 kroner. Om nogle dage finder de ud af, om de i år har slået forrige års rekord.