Danmark oplever vækst, en rekordhøj beskæftigelse og lav ledighed. Det er godt for samfundsøkonomien, og det er også meget positivt, at flere har fået noget at stå op til og en hverdag, hvor man er en del af et arbejdende fællesskab.

Men der kan nemt opstå en bagside af medaljen, hvis vi ikke tager hånd om det. Der er begyndende tegn på mangel på arbejdskraft i flere brancher, og den udfordring skal vi løse for at undgå, at væksten går i stå, og virksomheder flytter produktion og arbejdspladser ud af landet.

Derfor glæder jeg mig over, at jeg og partierne bag beskæftigelsesreformen har fået afsat 92 mio. kroner til en flaskehalspakke, der skal opkvalificere både ledige og beskæftigede og afhjælpe virksomhedernes udfordringer med at finde de rette medarbejdere. Pengene går til tre forskellige områder: styrke færdigheder for borgere, der har vanskeligt ved at læse, skrive og regne. Opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse, og så er der også en pulje til bedre virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft.

Pengene er nu fordelt på i alt 36 projekter - heriblandt et projekt der går på tværs af Fyn. Hele 9 kommuner er sammen om projektet: Odense, Kerteminde, Nyborg, Nordfyns, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner, og opgaven løftes i det fælles fynske samarbejde RekrutteringsService Fyn. Projektet "Tværkommunale opkvalificeringstiltag til infrastrukturprojekter og flaskehalse i RekrutteringsService Fyn" er støttet med små 4,5 mio. kroner.

Projektet vil gennemføre en række opkvalificeringsforløb i brancherne byg, robot, industri, agro, HoReCa (Hotel, Restaurant og Catering) og maritin/offshore. Det løber henover de næste to år, og det forventes, at 120 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere bliver opkvalificeret og mere end 100 kommer i ordinær beskæftigelse.

Vi skal gøre mere for at få flere med og udnytte de gode konjunkturer, og jeg er spændt på at se, hvor meget det her tværkommunale projekt rykker på Fyn.